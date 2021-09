Francia: ministro Salute, contraccezione gratuita per le donne con meno di 25 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal primo gennaio in Francia la contraccezione per tutte le donne con meno di 25 anni sarà gratuita. Lo ha annunciato il ministro della Salute Olivier Veran ai microfoni dell'emittente televisiva "France 2". Fino ad oggi la misura riguarda le ragazze tra i 15 e i 18 anni. Veran ha spiegato che l'ampliamento della misura, per includere le ragazze fino ai 25 anni, comporta un costo di 21 milioni di euro per lo Stato. "Ci sarà una presa a carico della contraccezione ormonale, del bilancio biologico, della consultazione di prescrizione di tutte le cure", ha detto il ministro della Salute francese. "C'è un calo della contraccezione", ha aggiunto Veran, spiegano che la causa di questa tendenza è soprattutto finanziaria.(Frp)