Iraq: Al Kadhimi incontra rappresentante Onu a Baghdad, focus su processo elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Mustafa al Kadhimi, ha incontrato la rappresentante speciale del segretario delle Nazioni unite in Iraq, Jeanine Hennis-Plasschaert, per discutere delle prossime elezioni previste nel Paese il 10 ottobre. Lo rende noto i portale informativo iracheno “Shafaq”. Durante l’incontro, il premier ha sottolineato gli sforzi del governo per garantire il successo delle elezioni e un’effettiva partecipazione popolare. In questa occasione è stato posto l’accento sul coordinamento bilaterale del processo elettorale tra Iraq e Onu. (Res)