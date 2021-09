Giappone-Usa: Suga a Washington questo mese per il prossimo summit del Quad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, visiterà gli Stati Uniti questo mese per prendere parte ad un summit dei leader del Quad, che riunisce i quattro Paesi accomunati dalla medesima visione per la sicurezza dell'Indo-Pacifico: Stati Uniti, Giappone, India e Australia. Lo hanno confermato oggi fonti governative giapponesi. Il presidente Usa, Joe Biden, ha proposto il summit per imprimere una ulteriore accelerazione alla cooperazione tra i quattro Paesi; Suga, che ha annunciato l'intenzione di rassegnare le dimissioni prima delle prossime elezioni parlamentari, intende consolidare ulteriormente l'alleanza tra Giappone e Stati Uniti prima di rinunciare al proprio incarico. Annunciando il suo ritiro dall'elezione per la presidenza del Partito liberaldemocratico, la scorsa settimana, Suga ha sollecitato il suo successore a "sforzarsi di mantenere l'alleanza tra Giappone e Stati Uniti". I leader del Quad hanno organizzato un summit in videoconferenza nel mese di marzo, ma non si sono ancora incontrati personalmente. (segue) (Git)