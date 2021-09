Giappone-Usa: Suga a Washington questo mese per il prossimo summit del Quad (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alti funzionari dei ministeri degli Esteri di India, Australia e Giappone e del dipartimento di Stato Usa – i Paesi del formato noto come Quad – si sono riuniti in videoconferenza il mese scorso per proseguire le loro consultazioni dopo la riunione ministeriale Esteri di febbraio e il primo vertice dei leader, tenutosi a marzo. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. Sono state scambiate opinioni sull’impatto della pandemia di coronavirus nella regione indo-pacifica e sull’importanza degli sforzi collaborativi per contenerla e per garantire una rapida ripresa economica. Sono stati esaminati i progressi dell'iniziativa “Quad Vaccine” annunciata dai leader con l’obiettivo di migliorare la produzione e l’accesso ai vaccini. (segue) (Git)