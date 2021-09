Giappone-Usa: Suga a Washington questo mese per il prossimo summit del Quad (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un comunicato del dipartimento di Stato statunitense aggiunge che tra i temi discussi ci sono stati anche quelli della sicurezza nello Stretto di Taiwan e della crisi in corso in Myanmar, teatro del colpo di stato militare del primo febbraio. I funzionari hanno parlato, inoltre, di come far progredire la cooperazione per contrastare la disinformazione, promuovere la democrazia e i diritti umani, rafforzare le istituzioni internazionali tra cui le Nazioni Unite e le organizzazioni correlate e sostenere i Paesi vulnerabili ad azioni coercitive nell’Indo-Pacifico. Il secondo vertice dei leader dovrebbe tenersi in autunno. (Git)