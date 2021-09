Indonesia: ad agosto cala il tasso di fiducia dei consumatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di fiducia dei consumatori dell'Indonesia è calato a 77,3 punti nel mese di agosto. Nel mese di luglio il tasso di fiducia si era attestato a 80,2 punti. E' quanto emerge da un sondaggio pubblicato dalla banca centrale del Paese ieri, 8 settembre. Un dato inferiore a 100 punti fotografa un clima di sfiducia. La percezione dei consumatori indonesiani in merito allo stato dell'economia è peggiorata nonostante il rilassamento di alcune delle misure emergenziali varate dal governo nei mesi scorsi per far fronte alla pandemia di Covid-19. (Fim)