Giappone: Covid, il Paese riceverà 150 milioni di dosi di Novavax da inizio 2022

- Il Giappone riceverà 150 milioni di dosi del nuovo vaccino contro la Covid-19 prodotto dalla compagnia farmaceutica statunitense Novavax a partire dall'inizio del 2022. Lo ha annunciato il ministero della Salute giapponese, che ha firmato un accordo con l'azienda Takeda Pharmaceutical Co., che sarà responsabile della produzione in loco e della distribuzione del vaccino nel Paese. Takeda sta partecipando attivamente allo sviluppo del vaccino Tak-019 di Novavax e di un apposita dose "booster" che lo renda efficace anche contro le varianti del virus. I test condotti in Giappone attribuiscono al vaccino di Novavax un'efficacia del 90 per cento nel prevenire le infezioni. Novavax si sta preparando a presentare domanda per ottenere l'autorizzazione per utilizzo di emergenza del vaccino anche negli Stati Uniti. Takeda, che si occupa dei test clinici e delle procedure di autorizzazione in Giappone, produrrà il farmaco presso il suo stabilimento nella prefettura di Yamaguchi, nel Giappone occidentale, grazie ad un accordo per il trasferimento da parte di Novavax della tecnologia necessaria a produrre l'antigene. Il vaccino sviluppato da Novavax impiega la tecnologia delle proteine ricombinanti, già utilizzata per decenni nella produzione di altri vaccini, come quelli contro l'epatite B. (segue) (Git)