Giappone: Covid, il Paese riceverà 150 milioni di dosi di Novavax da inizio 2022 (2)

- Il governo del Giappone intende prorogare lo stato di emergenza pandemica in vigore a Tokyo e in diverse altre parti del Paese oltre l'attuale scadenza del 12 settembre, in risposta alle difficoltà del Paese nell'arginare la variante Delta della Covid-19. Il governo intende prorogare lo stato di emergenza in vigore nella capitale, a Osaka e in 17 altre prefetture sino al 30 settembre, ha dichiarato oggi il ministro dell'Economia Yasutoshi Nishimura. Il primo ministro Yoshihide Suga dovrebbe dare l'annuncio formale nel corso di una conferenza stampa nella serata di oggi. "Se il numero di nuovi contagi continuerà a calare al tasso attuale e se riusciremo a rafforzare ulteriormente il sistema sanitario, le pressioni sulla sanità dovrebbero ridursi significativamente entro la fine del mese", ha detto Nishimura nel corso di una riunione del comitato consultivo del governo per la pandemia. Secondo l'emittente televisiva "Nhk", il governo sta anche valutando il ricorso a certificati di vaccinazione per normalizzare gradualmente l'economia anche nelle aree del Paese sottoposte allo stato di emergenza. (Git)