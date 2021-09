Usa: California, candidato repubblicano Elder aggredito durante visita a senzatetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attivisti di sinistra hanno aggredito Larry Elder, candidato repubblicano a governatore della California, mentre quest'ultimo visitava un campo di senzatetto a Venice. Elder, un afroamericano, ha schivato un uovo lanciatogli da una attivista a volto coperto, ed è stato prontamente scortato verso un veicolo, mentre alcuni suoi accompagnatori venivano aggrediti verbalmente e fisicamente dai contestatori vestiti di nero. Elder è uno dei 46 candidati alle elezioni per la revoca del mandato del governatore democratico Gavin Newsom, in programma la prossima settimana. Agli elettori californiani verrà anzitutto chiesto se Newsom debba essere rimosso dall'incarico. Nel caso prevalga il parere affermativo, diverrà governatore il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze. Gli ultimi sondaggi danno però il governatore uscente in vantaggio, grazie anche al sostegno pubblico della vicepresidente Kamala Harris, originaria della Baia di San Francisco. (Nys)