Indonesia: Covid, vaccinazione anziani prosegue a rilento

- La campagna di vaccinazione contro la Covid-19 iniziata in Indonesia lo scorso gennaio, con la somministrazione dei vaccini al personale sanitario del Pese, sta trascurando gli anziani: da febbraio ad oggi sono stati completamente vaccinati 3,9 milioni di indonesiani di età superiore a 60 anni, pari al 181 per cento del totale degli ultrasessantenni nel Paese. Solo 5,5 milioni, pari a un quarto del totale, hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. Si contro, la copertura delle altre fasce categorie prioritarie ha ecceduto gli obiettivi: sono stati vaccinati oltre 1,5 milioni di operatori sanitari e 17,3 milioni di funzionari pubblici. Dalla metà di luglio sono anche iniziate nel Paese le somministrazioni della terza dose di vaccino al personale medico sanitario. Le autorità sanitarie indonesiane sostengono che il basso tasso di vaccinazione tra gli anziani sia dovuto a diverse cause, inclusa l'esitazione e fattori di comorbidità come ipertensione e diabete. L'Indonesia punta a vaccinare il 77 per cento della sua popolazione di 270 milioni di abitanti entro gennaio del prossimo anno. Ad oggi sono stati vaccinati nel Paese 39,7 milioni di persone, pari ad un quinto dell'obiettivo. (segue) (Fim)