Italia-Regno Unito: ambasciata a Londra, i due Paesi insieme contro cambiamento climatico

- L'ambasciata d'Italia a Londra ha ospitato nella giornata di oggi il primo incontro dell'Innovation Festival, a tema "Come decarbonizzare le nostre economie". L'incontro è stato co-organizzato insieme alla compagnia energetica Eni. L'intera manifestazione si concentra sul problema del cambiamento climatico e sulle sfide che questo porterà agli equilibri politici mondiali. Presente l'ambasciatore italiano a Londra, Raffaele Trombetta. "L'Italia e il Regno Unito sono particolarmente vicine in questo momento", ha dichiarato il diplomatico, "poiché stanno organizzando la Cop26 che si terrà a Glasgow in novembre". L'ambasciatore ha poi ricordato come nel mese di settembre vi sarà in aggiunta un "pre-summit" ospitato dall'Italia, a Milano, sottolineando come il cambiamento climatico e la transizione verde siano "due dei punti più importanti del piano Next Generation Eu". I finanziamenti ricevuti dall'Unione europea, ha ribadito l'ambasciatore, verranno distribuiti in tutti i settori che possono contribuire all'obiettivo di accrescere il ruolo delle energie rinnovabili entro il 2030. L'ambasciata, nelle parole di Trombetta, è molto attenta alle azioni e alle strategie del governo britannico in tal senso. Importante inoltre il ruolo di Eni in tale transizione, che come ricordato è attiva nel mercato britannico dal 1964, e ha già iniziato a investire nel settore delle energie rinnovabili e della transizione ecologica. Toccato durante la conferenza anche il tema della cattura e dello stoccaggio delle emissioni di carbonio, attività già avviata nel Regno Unito in particolare con il progetto HyNet, il quale mira a creare energie rinnovabili tagliando allo stesso tempo le emissioni di gas serra.(Rel)