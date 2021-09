Somalia: Farmajo dichiara illegale licenziamento ministro della Sicurezza deciso da Roble

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente somalo Mohamed Abdullahi "Farmajo" ha bollato come illegale il licenziamento di Hassan Hundubey, ministro della Sicurezza liquidato dal premier Mohamed Hussein Roble. Lo si legge in una nota della presidenza somala, secondo la quale “qualsiasi modifica ministeriale che violi il giusto processo della Costituzione provvisoria somala è nulla”. Il licenziamento di Hundubey si inserisce nella crescente crisi che vede contrapposti lo stesso Roble e il presidente Farmajo in relazione alla rimozione del direttore dell'Agenzia nazionale di intelligence e sicurezza (Nisa), Fahad Yasin, in seguito alla morte dell'agente dell'intelligence Ikran Tahlil Farah, avvenuta la scorsa settimana in circostanze ancora da chiarire. Nelle scorse ore scontri tra militari dell'esercito somalo fedeli al presidente Farmajo e quelli fedeli al primo ministro Roble sono stati segnalati nei pressi del quartier generale della Nisa, a Mogadiscio, facendo temere che la situazione potesse sfuggire di mano. La vicenda ha conosciuto una svolta nella tarda serata di ieri, quando lo stesso Farmajo ha annunciato che Yasin - accusato da Roble di aver interrotto le indagini sull'uccisione dell'agente dell'intelligence Ikran Tahlil Farah - ha rassegnato le dimissioni da capo dell’intelligence, assumendo la carica di consigliere per la Sicurezza nazionale, mentre l’attuale consigliere per la Sicurezza nazionale Ali Abdisaid diventerà invece capo di gabinetto alla presidenza. La decisione segue un incontro tra Farmajo e il primo ministro Mohamed Hussein Roble avvenuto ieri a porte chiuse nel tentativo di risolvere la crisi. Secondo fonti vicine alla presidenza, in occasione dell'incontro Farmajo avrebbe inoltre chiesto a Roble di indagare sul presunto coinvolgimento di Yasine nella morte dell'agente. (Res)