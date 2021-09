Brasile: Corte suprema, nessuno chiuderà il tribunale, ignorare decisione giudiziaria è un crimine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corte suprema federale del Brasile (Stf), Luiz Fux, ha affermato che "nessuno chiuderà" la Corte e che "il disprezzo delle decisioni giudiziarie da parte del rappresentante di uno qualsiasi dei poteri dello costituisce un reato di responsabilità". Il giudice Fux è intervenuto a 24 ore dai discorsi pronunciati dal presidente della repubblica, Jair Bolsonaro, in occasione del giorno dell'indipendenza, il 7 settembre. Nel corso dei suoi due interventi a margine delle manifestazioni di Brasilia e San Paolo, il capo dello stato, in un'esplicita contestazione alla Corte suprema, ha dichiarato apertamente che non rispetterà "alcuna decisione" del giudice Alexandre de Moraes, incitando i suoi sostenitori a boicottare l'attività della Corte. Bolsonaro ha chiamato il magistrato "mascalzone" e gli ha intimato di lasciare l'incarico. (segue) (Brb)