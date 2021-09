Brasile: Corte suprema, nessuno chiuderà il tribunale, ignorare decisione giudiziaria è un crimine (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corte suprema si è poi rivolto direttamente ai sostenitori di Bolsonaro che, in 150mila a Brasilia e 125mila a San Paolo, hanno inneggiato al presidente mentre questi si schierava contro i giudici, esortando i brasiliani a prestare attenzione ai "falsi profeti del patriottismo, che ignorano che le vere democrazie non consentono che il popolo venga messo contro il popolo, o il popolo contro le proprie istituzioni". "È diventato sempre più comune per alcuni movimenti invocare la democrazia come pretesto per promuovere ideali antidemocratici", ha aggiunto Fux, sottolineando "sappiamo tutti che quelli che promuovono il discorso di 'noi contro di loro' non propagano la democrazia, ma la politica del caos. Caro popolo brasiliano, non cadere nella tentazione di narrazioni facili e messianiche, che creano falsi nemici della nazione", ha concluso Fux. (segue) (Brb)