Brasile: Corte suprema, nessuno chiuderà il tribunale, ignorare decisione giudiziaria è un crimine (8)

- Sconfitto politicamente e con i sondaggi che lo danno in caduta libera, per alcune settimane il presidente Jair Bolsonaro e gruppi di suoi sostenitori hanno lanciato appelli per partecipare in massa alle due principali manifestazioni a sostegno dell'azione del governo. Intenzione di Bolsonaro è rinforzare il legame con la sua base più radicale. In chiusura di intervento Bolsonaro ribadiva ancora una volta un concetto già dichiarato in altre occasioni. "La mia vita appartiene a Dio, ma la vittoria appartiene a tutti noi. Arrestato, morto o vittorioso. Dite ai bastardi che non sarò mai arrestato", ha affermato. Nonostante il grande impegno per chiamare a raccolta la base elettorale del presidente, la partecipazione ha deluso le aspettative degli organizzatori. Se infatti nei giorni precedenti alla protesta si stimava la partecipazione di due milioni di persone, secondo il calcolo ufficiale effettuato dalla Polizia militare di San Paolo i partecipanti alla manifestazione sono stati 125mila. (segue) (Brb)