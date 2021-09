Brasile: presidente Camera, necessario porre fine alle bravate e dedicarsi al paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera del Brasile, Arthur Lira, ha affermato, che è necessario "allentare" tensione tra i poteri dello stato e porre fine alle "bravate" che danneggiano il paese. Lira è intervenuto a 24 ore dai discorsi pronunciati dal presidente della repubblica, Jair Bolsonaro, in occasione del giorno dell'indipendenza, il 7 settembre. Nel corso dei suoi due interventi a margine delle manifestazioni di Brasilia e San Paolo, il capo dello stato, in un'esplicita contestazione alla Corte suprema, ha dichiarato apertamente che non rispetterà "alcuna decisione" del giudice Alexandre de Moraes, incitando i suoi sostenitori a boicottare l'attività della Corte. Bolsonaro ha chiamato il magistrato "mascalzone" e gli ha intimato di lasciare l'incarico. "È ora di porre fine a questa escalation in un ciclo infinito negativo di polemiche. Le bravate soprattutto sui social network, hanno iniziato ad avere un impatto reale sulla vita quotidiana del Brasile", ha affermato. In un discorso durato quasi 5 minuti, Lira ha chiesto che l'esecutivo e la magistratura "si mettano al lavoro, mettendo fine ai dissidi" nell'interesse pubblico. (Brb)