Brasile: Anvisa autorizza uso in emergenza di farmaco anti-covid (2)

- Lo Sotrovimab è un anticorpo monoclonale, proteina prodotta dal corpo umano che aiutano il sistema immunitario a combattere virus, batteri e cancro attraverso il riconoscimento degli antigeni. Con l'avanzare della biotecnologia è stato possibile produrre in laboratorio anticorpi monoclonali, cioè specifici per una singola regione dell'antigene. La nuova tecnologia ha reso gli anticorpi monoclonali importanti strumenti diagnostici in molti test di laboratorio. Più recentemente, gli anticorpi monoclonali sono stati utilizzati anche con promesse nella terapia di diverse malattie, essendo ampiamente utilizzati per il trattamento di diversi tipi di cancro. Il 26 maggio la Food and drug administration (Fda), agenzia del farmaco statunitense aveva approvato l'uso in emergenza del farmaco. (Brb)