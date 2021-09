Usa: Biden lavora per estromettere nominati Trump dai comitati consultivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha contattato diversi funzionari dell'amministrazione dell'ex presidente Donald Trump per chieder loro di dimettersi da vari comitati consultivi, nei quali siedono ancora dopo essere stati nominati dall’ex capo di Stato. La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha confermato ai giornalisti che è stato chiesto a diversi esponenti dei consigli nominati da Trump di uscire dal dal Board of Visitors per l'Air Force Academy, West Point e l'Accademia Navale, posizioni che vengono assegnate con termini pluriennali. Trump, nelle sue ultime settimane in carica, ha riempito i comitati consultivi di suoi fedelissimi come l'ex consigliere Kellyanne Conway, l'ex segretario stampa Sean Spicer, l'ex direttore della campagna elettorale Corey Lewandowski e l'ex direttore del budget Russ Vought. "L'obiettivo del presidente è quello di qualsiasi presidente, ovvero assicurarsi di avere persone che servono in questi consigli che siano qualificate per farne parte e che siano allineate con i suoi valori", ha affermato Psaki. "Lascerò che altri valutino se pensano che Kellyanne Conway e Sean Spicer e altri fossero qualificati o meno per servire in questi consigli”, ha proseguito.(Nys)