Usa: "Axios", Biden incaricherà ex ambasciatore Wolosky di reinsediare profughi afgani

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha intenzione di affidare all'ex ambasciatore Lee Wolosky l’incarico di coordinare gli sforzi legali dell'amministrazione per reinsediare gli sfollati afgani. Lo scrive il sito statunitense “Axios”, citando una persona che ha familiarità con la questione. Wolosky ha lavorato con l’amministrazione dell’ex presidente Barack Obama nel progetto di chiusura di Guantanamo Bay. Avvocato di lungo corso, con esperienza nel settore pubblico e privato, con la nomina di Wolosky Biden starebe cercando di garantire che il programma di reinsediamento avvenga su solide basi legali. Wolosky, che lavorerà come consigliere speciale del presidente, prenderà congedo dalla sua azienda, la Jenner & Block, per operare nell’ambito del Consiglio di sicurezza nazionale (Nsc). Sotto i presidenti Bill Clinton e George W. Bush, Wolosky è stato direttore del dipartimento minacce transnazionali al Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca. Il segretario alla Sicurezza interna, Alejandro Mayorkas, prevede che almeno 50 mila afgani saranno ammessi negli Stati Uniti, dopo che i talebani hanno preso il controllo del Paese nel mese di agosto.(Nys)