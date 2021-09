Covid: direttore Oms Ghebreyesus, rinviare terza dose vaccino al prossimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha sollecitato i Paesi sviluppati che hanno già intrapreso la somministrazione della terza dose di vaccino contro la Covid-19 alle loro popolazioni a sospendere la campagna vaccinale almeno sino alla fine del 2021, per consentire un flusso sufficiente di vaccini verso i Paesi in via di sviluppo. All'inizio di agosto Ghebreyesus aveva già chiesto la sospensione della somministrazione delle terze dosi sino alla fine di settembre, lamentando le disparità globali nell'accesso ai farmaci per l'immunizzazione dalla Covid-19. "Un mese fa ho lanciato un appello ad una moratoria globale delle terze dosi di vaccino almeno sino alla fine di settembre, per priorizzare le vaccinazioni dei soggetti più a rischio in tutto il mondo che ancora devono ricevere la prima dose di vaccino", ha detto il direttore dell'Oms. Ghebreyesus ha lamentato che il suo primo appello non ha sortito alcun effetto apprezzabile, e dunque "oggi chiedo di estendere la moratoria alle terze dosi almeno sino alla fine dell'anno, per consentire a ogni Paese di vaccinare almeno il 40 per cento della sua popolazione". Secondo il direttore dell'Oms, ad oggi i Paesi sviluppati hanno assorbito oltre l'80 per cento dei 5,5 miliardi di dosi di vaccini contro la Covid-19 distribuiti a livello globale. (segue) (Res)