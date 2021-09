Covid: direttore Oms Ghebreyesus, rinviare terza dose vaccino al prossimo anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di Covid-19 e la grave iniquità nell'accesso ai vaccini sono una chiara dimostrazione che occorre rafforzare le capacità di produzione di vaccini e altri prodotti medici in Africa e l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) si impegna a sostenere lo sviluppo di tali capacità. Lo ha dichiarato ieri il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso di una videoconferenza con gli ambasciatori dei paesi membri dell'Unione africana. "La pandemia di Covid-19 illustra anche perché è necessario un quadro normativo continentale unificato. Ho colto l'occasione per invitare tutti i Paesi africani che non l'hanno ancora fatto a ratificare il trattato per l'istituzione dell'Agenzia africana per i medicinali in modo che possa entrare in vigore. L'Oms rimane impegnato a lavorare con l'Unione africana per porre fine alla pandemia di Covid-19 e per sostenere i Paesi africani sulla strada della copertura sanitaria universale, basata su una forte assistenza sanitaria di base. Insieme, per un'Africa più sana, più sicura, più giusta", ha aggiunto Tedros. (Res)