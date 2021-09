© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaREGIONEWorkshop "Riconversione sostenibile degli aeroporti: possibili azioni per ottenere un maggior efficientamento energetico" con Giorgio Medici, Environment and Airport Safety Manager di Sea, sul tema "L'esperienza di Sea nella gestione sostenibile degli aeroporti".Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 10)L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato, partecipa, da remoto, alla XXV edizione della conferenza internazionale”'Living and walking in cities- Lwc che ha come tema i “nuovi scenari per una mobilità sicura in ambito urbano”. L'iniziativa è organizzata dall'Università di Brescia.Università di Brescia Dipartimento di Ingegneria, Via Branze 43, Brescia (ore 10)Cconferenza stampa conclusiva della speciale edizione estiva del progetto “Ragazzi On The Road”. Intervengono il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e il Consigliere Segretario Giovanni Malanchini, oltre all'Assessore regionale alla Sicurezza e Polizia locale Riccardo De Corato e all'assessore regionale al Turismo, Lara Magoni.Palazzo pirelli, sala Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 11)L'assessore regionale allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione Stefano Bolognini partecipa all'incontro mensile di “Odl - Oratori diocesi lombarde”, al quale partecipano i direttori degli Uffici Diocesani di Pastorale Giovanile delle 10 diocesi lombarde con i collaboratori laici più stretti, oltre a una rappresentanza dei Salesiani.Centro Oratori Bergamaschi, via Angelo Goisis, 96/b Bergamo (ore 14:30)VARIEIncontro con i cittadini de leader del M5s Giuseppe Conte e della candidata sindaca M5S Layla Pavone.Mercato di Via Osoppo (ore 9)Punto stampa del leader del M5s, Giuseppe ConteIngresso padiglione 3, con logo supersalone (ore 11)Incontro organizzato da Intesa Sanpaolo su 'Il Salone del Mobile. Dal settore un segnale di rilancio per il Paese', con Stefano Boeri, Gregorio de Felice, Gianluigi Venturini, Claudio Feltrin Presidente FederlegnoArredo e altri.Palazzo della Triennale, viale alemagna, 7 (ore 11)Punto stampa dell'assessore regionale allo sviluppo economico, Guido Guidesi.Ingresso padiglione 3, con logo supersalone (ore 15:30)Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini è ospite della Festa nazionale di Sinistra Italiana. Con il segretario generale Cgil, Federico Martelloni, responsabile nazionale lavoro SI. Coordina Matteo Pucciarelli, giornalista de La Repubblica.Cooperativa Labriola, via Falck 51 (M1 San Leonardo) (ore 18)MONZALe tre atlete azzurre Anna Danesi, Martina Maggio e Arianna Talamona,aprono il #MonzaFuoriGP2021 la kermesse dedicata al Gran Premio di Formula 1. All'inaugurazione del #MonzaFuoriGP2021 sono presenti il Sindaco Dario Allevi, l'assessore allo Sport Andrea Arbizzoni, l'assessore alla Cultura Massimiliano Longo, il sottosegretario di Regione Lombardia con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e grandi eventi Antonio Rossi, il Presidente del comitato regionale Coni Lombardia Marco Riva e il Delegato Coni MB Martina Cambiaghi.Piazza Trento e Trieste (ore 18) (Rem)