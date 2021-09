Brasile: Corte suprema, nessuno chiuderà il tribunale, ignorare decisione giudiziaria è un crimine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo tribunale non accetterà mai minacce alla sua indipendenza o intimidazioni al regolare esercizio delle sue funzioni. Nessuno chiuderà questa Corte. La terremo in piedi, con sudore e perseveranza", ha dichiarato Fux nel corso di un'udienza solenne in cui ha sottolineato che "offendere l'onore dei giudici, incitare la popolazione a diffondere discorsi di odio contro l'istituto della Corte suprema e incoraggiare il mancato rispetto delle decisioni giudiziarie sono pratiche antidemocratiche e illecite, che non possiamo tollerare nel rispetto dell'ordinamento costituzionale giuramento che abbiamo fatto assumendo un seggio alla Corte". Inoltre, rivolgendosi al presidente della Repubblica, Fux ha affermato che "se il disprezzo per le decisioni giudiziarie avviene su iniziativa del rappresentante di uno dei poteri dello stato, questo atteggiamento, oltre a rappresentare un attacco alla democrazia, costituisce un reato di responsabilità, da analizzare dal Congresso nazionale", ha sottolineato Fux paventando un sostegno all'eventuale impeachment di Bolsonaro. (segue) (Brb)