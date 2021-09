Afghanistan: segretario di Stato Usa Blinken co-presiede ministeriale Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, hanno co-presieduto insieme ad alleati e partner una conferenza ministeriale sull'Afghanistan. Lo riporta una nota del dipartimento di Stato. Erano presenti rappresentanti di Germania, Australia, Bahrain, Canada, Francia, India, Italia, Giappone, Kuwait, Norvegia, Pakistan, Qatar, Repubblica di Corea, Arabia Saudita, Spagna, Tagikistan, Turchia, Turkmenistan, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Uzbekistan, Unione Europea, Nato e Onu. Blinken ha esortato all'unità nel mitigare una potenziale crisi umanitaria e nel ritenere i talebani responsabili del contrasto al terrorismo, nel consentire un passaggio sicuro ai cittadini stranieri e afghani che vogliono andarsene dal Paese e nel formare un governo inclusivo che rispetti i diritti fondamentali. I partecipanti hanno convenuto sull'importanza di rimanere uniti nel loro sostegno al popolo afghano. Gli Stati Uniti continueranno a utilizzare strumenti economici, diplomatici e politici per sostenere i diritti del popolo afghano, in particolare delle donne, e per garantire che l'Afghanistan non diventi un rifugio sicuro per il terrorismo.(Nys)