Somalia: premier Roble licenzia ministro della Sicurezza fedele al presidente Farmajo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il licenziamento di Yasin - figura già da tempo criticata dalle opposizioni per i suoi legami con il presidente Farmajo e con le autorità del Qatar - è stato al centro di uno scontro istituzionale fra presidente e primo ministro dopo che quest'ultimo ha licenziato il funzionario nominando al suo posto l'ex capo maggiore generale dell'agenzia, Bashir Mohamed Jama. Una decisione che era stata tuttavia respinta e revocata in un primo momento da Farmajo, aprendo così di fatto una nuova crisi istituzionale nel Paese. Lo sviluppo è arrivato poche ore dopo che Yasin aveva pubblicato una lettera in cui chiedeva la convocazione del Consiglio di sicurezza nazionale per l'omicidio dell'agente Ikran Tahlil. Sabato scorso il primo ministro Roble aveva ordinato a Yasin di fornirgli un rapporto dettagliato sulla morte di Tahlil entro 48 ore e il termine è scaduto domenica sera. Giovedì scorso l'agenzia di intelligence aveva affermato che l'agente Ikran Tahlil era stata rapita e uccisa da al Shabaab - accuse tuttavia respinte dal gruppo jihadista - dopo che la donna era scomparsa dallo scorso 26 giugno, sollevando le proteste della sua famiglia che chiedeva costantemente al governo di spiegare le ragioni della sua scomparsa. Secondo alcuni gruppi di opposizione, la scomparsa e l'uccisione di Tahliil sarebbe legata al fatto che la donna fosse in possesso di informazioni sensibili sui militari somali trasferiti forzatamente in Eritrea per l'addestramento o per combattere nella vicina Etiopia al fianco delle truppe governative contro le forze del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf). (Res)