Mobilità: Calabrese (M5s), Il disastro della Roma-Lido è solo ed esclusivamente responsabilità di Zingaretti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In otto anni Zingaretti -continua Calabrese- non ha fatto nulla, nessun tipo di attività che potesse consentire di trasportare i pendolari, i cittadini e tutti i passeggeri della linea in maniera decente. Zero treni nuovi, quelli in esercizio sono anche stati concessi in comodato d’uso gratuito da Atac e da Roma Capitale. Peraltro, sono attività che sempre da Contratto di Servizio la Regione avrebbe dovuto prevedere reperendo le risorse necessarie a realizzare un piano di interventi proprio per la manutenzione straordinaria e il rinnovo dei beni, in modo da poter predisporre, 'sentito l’esercente Atac' il relativo 'piano di investimenti'. Investimenti di questo tipo mancano dal 2009, nel frattempo Atac ha comunque garantito l’esercizio aumentando la frequenza e tipologia di interventi ordinari, fino a che sono appunto arrivate le scadenze previste dalle norme vigenti sulle revisioni generali, per cui i treni potranno tornare a svolgere il servizio solo dopo che saranno effettuate queste lavorazioni. Pur non essendo un contratto di nostra competenza, abbiamo verificato anche questo, tanto che gli ultimi investimenti che abbiamo trovato sulle manutenzioni straordinarie (relative a treni non più in esercizio) fanno riferimento a un accordo di programma Stato-Regione del 2009. Prima ancora si risale a una Delibera Regionale del 2007. Zingaretti pertanto non può scaricare le responsabilità su Atac, altrimenti dovrebbe spiegare come mai la Regione si era fatta carico di questi lavori in passato, e soprattutto perché non lo ha mai fatto negli ultimi anni". (segue) (Com)