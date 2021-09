© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del settimo centenario della morte di Dante Alighieri, proseguono le attività di Villa Altieri a Roma dedicate al Sommo Poeta. Prevista una manifestazione celebrativa. Villa Altieri, Roma - Ore 9:30- In occasione della Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare sarà celebrata a Civitavecchia una commemorazione che avrà luogo al Monumento ai caduti del mare sito in largo dei Tirreni (zona lungomare Thaon de Revel) a Civitavecchia – Ore 11- Conferenza stampa convocata dal partito Radicale per presentare l'azione civile intrapresa da Libera di Abortire per portare in tribunale la vicenda del cimitero dei feti istituito presso il Flaminio di Roma. L'appuntamento (trasmesso anche on line) presso la sede di Radicali Italiani in via Bargoni, 32 a Roma - Ore 11.30