Usa: Biden, necessario tagliare le tasse alla gente semplice

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha sostenuto la necessità di tagliare le tasse per “la gente semplice”. Il capo dello Stato Usa si è espresso in questi termini nel corso di un incontro alla Casa Bianca con alcune delle maggiori sigle sindacali statunitensi. "Voi siete necessari, non il vostro lavoro, proprio voi come sindacati”, ha aggiunto Biden. “Penso all'incredibile valore che portate alla sicurezza dei posti di lavoro”, ha concluso.(Nys)