Brasile: Corte suprema, nessuno chiuderà il tribunale, ignorare decisione giudiziaria è un crimine (9)

- Il discorso di Bolsonaro a San Paolo seguiva quello pronunciato in mattinata a Brasilia dove adottando un tono minatorio, riferendosi indirettamente al giudice de Moraes, Bolsonaro aveva detto "non vogliamo la rottura, non vogliamo combattere con nessun potere dello stato, ma non possiamo ammettere che una persona metta a rischio la nostra libertà". Rivolgendosi poi al presidente della Corte, Luiz Fux, il presidente ha detto "O il presidente della Corte si adatta, o quel potere potrebbe subire ciò che non vogliamo", ha aggiunto Bolsonaro senza specificare a cosa si riferisse. (Brb)