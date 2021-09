Brasile: Anvisa autorizza uso in emergenza di farmaco anti-covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria del Brasile (Anvisa) ha autorizzato l'uso in emergenza di un farmaco contro il Covid-19, Sotrovimab, sviluppato dalla multinazionale britannica britannica GlaxoSmithKline (Gsk). Il medicinale un anticorpo monoclonale progettato per produrre resistenza al coronavirus (Sars-CoV-2). Il farmaco non è stato testato in Brasile. la richiesta per l'autorizzazione era stata presentata lo scorso 20 luglio. (segue) (Brb)