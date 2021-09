Rifiuti: Pedica (+Europa), Raggi bocciata da Tar, fallimento totale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Tar respinge il ricorso presentato dal Comune contro la possibilità di un commissariamento da parte della Regione Lazio sui rifiuti. L'era Raggi in Campidoglio si chiude con un fallimento totale". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica di Più Europa. "In cinque anni la Giunta pentastellata non è riuscita a individuare le aree dove realizzare una discarica e i tmb necessari alla città per chiudere il ciclo dei rifiuti - sottolinea -. La città rischia di essere sommersa dalla spazzatura e Raggi ha ancora il coraggio di chiedere il voto ai romani? Adesso basta, c'è un limite a tutto". (Com)