Roma 2021: Di Maio a evento elettorale Raggi, "Virginia è una gladiatrice"

- In campo a sostegno della sindaca uscente del M5s, Virginia Raggi, anche il ministro degli esteri, Luigi Di Maio, oggi intervenuto alla presentazione della lista civica Sportivi per Roma allo Skate park di Ostia, periferia sud di Roma. Gli esponenti nazionali del M5s si stanno mobilitando in questi giorni sulla campagna elettorale di Roma 2021. All'apertura a San Basilio, periferia est della Capitale, infatti è intervenuto il presidente Giuseppe Conte. "Sono qui per Virginia - ha detto Di Maio -. È una gladiatrice e non si è mai fermata davanti a niente e nessuno". La sindaca dal canto suo si è detta "molto felice di vedere così tante persone che mi sostengono e che hanno scelto di continuare insieme a me il lavoro avviato in questi anni". La lista Sportivi per Roma è "una squadra di cittadini che vogliono fare la loro parte per rendere la Capitale una città dove lo sport possa essere motore di inclusione e integrazione sociale", ha concluso Raggi. (Rer)