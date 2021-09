Usa: Biden, inaccettabile evasione fiscale da fasce di reddito più alte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha definito “inaccettabile” il fatto che “l'1 per cento" della popolazione Usa, ovvero i cittadini più ricchi, "evadono 163 miliardi di dollari in tasse ogni anno”. In un messaggio su Twitter, pubblicato a poche ore da un incontro alla Casa Bianca con alcuni leader sindacali, Biden ha fatto riferimento al rapporto pubblicato nelle scorse ore dal dipartimento del Tesoro. "Con la mia agenda le cose saranno diverse, investiremo nella classe media", ha aggiunto il capo di Stato.(Nys)