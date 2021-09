Usa: “Wp”, Biden convocherà summit globale su vaccino Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha intenzione di convocare un vertice globale sulla risposta sanitaria alla pandemia di Covid-19, in particolare sui vaccini. Lo scrive il quotidiano “Washington Post”, citando fonti a conoscenza del dossier. Il summit dovrebbe tenersi durante le riunioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in programma a partire dal 20 settembre. Biden ha intenzione di porre al centro del dibattito il coordinamento tra i leader di tutto il mondo per affrontare collettivamente la crisi sanitaria e le disuguaglianze, con particolare riferimento allo scarso tasso di vaccinazione registrato nei paesi in via di sviluppo. Il capo di Stato Usa, sostiene il “Wp”, dovrebbe annunciare il vertice già nelle prossime ore.(Nys)