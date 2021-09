Brasile: Corte suprema, nessuno chiuderà il tribunale, ignorare decisione giudiziaria è un crimine (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un'esplicita contestazione alla Corte suprema Bolsonaro, aveva chiamato il giudice Alexandre de Moraes di "mascalzone", annunciando di non voler più "alcuna decisione" del magistrato. "Qualsiasi decisione del signor Alexandre de Moraes, non sarà più rispettata. La pazienza della nostra gente si è esaurita. Per noi lui da oggi non esiste più. O questo giudice si adatta, o si dimette. Non si può ammettere che una persona, un uomo solo offuschino la nostra libertà. Voglio dire al giudice che ha ancora tempo per redimersi, smettila di fare il mascalzone. Smettila di opprimere il popolo brasiliano, smettila di censurare il tuo popolo", affermato Bolsonaro nel corso di un discorso pronunciato al termine di una manifestazione organizzata in suo sostegno a San Paolo (segue) (Brb)