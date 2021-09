Vaccino: Conte, al momento obbligo è estrema ratio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento l’obbligo vaccinale rappresenta “un’estrema ratio”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti al gazebo allestito oggi in Piazza XXIV Maggio a Milano. “Sono favorevole a valutare con la scienza l’evoluzione della curva epidemiologica, questo è fondamentale: ora dobbiamo spingere sui Green pass, poi se in prospettiva sarà necessario ricorrere all’obbligo vaccinale per raggiungere il risultato sono convinto si debba ricorrere a tutti i mezzi possibili”, ha detto. (Rem)