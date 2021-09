Rifiuti: Gualtieri, Tar boccia Raggi e inadempienze amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Tar boccia la Raggi, boccia l'inadempienza di questa amministrazione sui rifiuti, come vedono i cittadini. Lo ha affermato il candidato sindaco del centrosinistra a Roma, Roberto Gualtieri, a margine di un evento elettorale di "Sinistra civica ecologista". "Adesso ci sarà il commissariamento e ci sarà finalmente una stagione di rilancio per chiudere il ciclo dei rifiuti e per rendere Roma una città più pulita", ha aggiunto. (Rer)