Giustizia: Sisto, buon lavoro a Rossi a Procura Bari

- Da sottosegretario alla Giustizia barese "non posso che formulare i migliori auguri al dottor Roberto Rossi per il prestigioso incarico cui è stato chiamato". Lo dichiara il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto. "La sintesi tra il suo prestigio istituzionale e i lunghi anni di esperienza nelle aule giudiziarie consentiranno alla Procura di Bari di qualificarsi sempre di più quale punto di riferimento per la domanda di giustizia proveniente dai cittadini". (Com)