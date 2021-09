Roma: Santori (Lega), a Tor Bella Monaca cittadini non più disposti a tollerare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Tor Bella Monaca scene da film gangster, sparatorie per strada e paura. Una situazione incommentabile che evidenzia come la tematica della sicurezza sia stata trascurata dall'amministrazione Raggi. Dove era il sindaco quando si svolgevano gli incontri sull'ordine pubblico? Perché il sindaco non ha mai chiesto la mappatura dei luoghi a rischio della capitale? Se da una parte le forze dell'ordine sono sempre in prima fila nella tutela della sicurezza dei cittadini, ci chiediamo perché tra le istituzioni ci siano mancanze così gravi: abbiamo visto rave di 6 giorni a Viterbo, un aumento incredibile del numero degli sbarchi, le periferie della città trasformate in un far west. I cittadini italiani, e quelli di Roma, non possono più tollerare questa situazione. Dove sta il ministro dell'Interno Lamorgese?". Lo dichiara in una nota il dirigente Lega candidato in consiglio comunale, Fabrizio Santori. (Com)