Regno Unito: Parlamento approva aumento tasse su assistenza sanitaria e sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari britannici hanno votato a favore dell’aumento di 1,25 punti percentuali dei costi dell'assicurazione nazionale per lavoratori e datori di lavoro che servirà a contribuire a finanziare l'assistenza sanitaria e sociale. Sono stati 319 i parlamentari che si sono espressi a favore, mentre 248 quelli che hanno votato in maniera contraria. Un voto molto importante per il premier britannico, Boris Johnson, che ha ottenuto un successo comodo grazie alla larga maggioranza del Partito conservatore. Secondo quanto dichiarato dal primo ministro nel dibattito alla Camera dei Comuni che ha preceduto il voto, la maggior parte del fondo da 36 miliardi di sterline (41 miliardi di euro) raccolto dall'aumento delle tasse servirà a recuperare le mancanze emerse nel Sistema sanitario nazionale (Nhs) causate dalla pandemia di Covid-19. Una parte minore di questi fondi, pari a 5,4 miliardi di sterline (6,2 miliardi di euro) servirà a finanziare nei prossimi tre anni le modifiche al sistema di assistenza sociale. La nuova tassazione finanzierà soprattutto l’assistenza sanitaria e sociale in Inghilterra ma Scozia, Galles e Irlanda del Nord riceveranno anche ulteriori 2,2 miliardi di sterline (2,5 miliardi di euro) da spendere per i loro servizi sanitari. (Rel)