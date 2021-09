© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA 2021- La sindaca uscente del M5s, Virginia Raggi, visita il mercato Primavalle II in via Pasquale II a Roma - Ore 9- La sindaca uscente del M5s, Virginia Raggi, partecipa all'avvio della campagna elettorale della lista Ecodigital, Roma Ecologista. Presenti il capolista Alessandro Bianchi e i candidati all'Assemblea capitolina, Lapo Sermonti e Alessandro Cardente. Giardini di Palazzo Brancaccio - Ore 10- La sindaca uscente del M5s, Virginia Raggi, incontra i cittadini in via dell'Acquedotto del Peschiera a Roma - Ore 15 (segue) (Rer)