Italia-Regno Unito: ambasciata a Londra, i due Paesi insieme contro cambiamento climatico (2)

- All'incontro è intervenuto anche Lapo Pistelli, direttore Public Affairs di Eni, che ha ricordato come il Regno Unito sia "uno dei mercati più interessanti che abbiamo" sul tema delle rinnovabili. Pistelli ha ricordato come Eni abbia completato l'acquisizione del 20 per cento di una delle più grandi centrali eoliche in Europa, la Digger Bank nel Mare del Nord. Quest'ultima fornirà il 5 per cento dell'energia rinnovabile totale nel Regno Unito, e secondo Pistelli sarebbe un segnale del fatto che sia l'Italia (e le sue compagnie) che il Regno Unito sarebbero sulla buona strada per raggiungere l'ambizioso obiettivo di produrre zero emissioni di carbonio nell'atmosfera entro il 2030. Parlando di sostenibilità, Pistelli ha poi sottolineato come essere "ambiziosi" in materia ambientale non significhi necessariamente "perdere finanziamenti", ma significhi piuttosto investimenti più consapevoli e a lungo termine. "Un buon piano dovrebbe combinare entrambi gli obiettivi, quelli economici e quelli di sostenibilità", ha affermato.(Rel)