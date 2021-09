Scuola: prefettura Roma trova quadra per rientro, due fasce d'ingresso per alleggerire tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tavolo tecnico in serata in prefettura a Roma per organizzare al meglio i trasporti pubblici in vista della riapertura delle scuole prevista lunedì prossimo. Oltre al prefetto Matteo Piantedosi erano presenti i rappresentanti dell’ufficio scolastico regionale, Roma Capitale, Regione Lazio, Atac, Cotral, Roma servizi per la mobilità, Astral, Ferrovie dello Stato. Si è discusso su come evitare, in considerazione del rischio epidemiologico, gli affollamenti di studenti sui mezzi pubblici nell’anno in cui le lezioni in presenza tornano al 100 per 100. Un raccordo tra scuola e gestori del servizio pubblico, individuato e stabilito in tarda serata, e che non poteva non passare per le due fasce orarie di ingresso - così come l’anno scorso - ma con qualche perfezionamento: non più uno alle 8 e il secondo alle 10, ma uno alle 8 e l’altro alle 9:40 perché, così come sostenuto dall’ufficio scolastico regionale, va anticipata, rispetto all'anno scolastico passato, l’uscita della seconda fascia per permettere agli studenti di guadagnare minuti per studio e tempo libero pomeridiano. Il documento prodotto questa sera, prevede anche un impegno delle scuole, nel rispetto della loro autonomia scolastica, a garantire la giusta differenza di tempo nelle uscite tra la prima e la seconda fascia cioè con uscite scaglionate rispetto all'ora e 40 minuti di differenza di ingresso per non vanificare ogni sforzo e permettere ai mezzi pubblici di viaggiare non affollati. (Rer)