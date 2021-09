Speciale infrastrutture: Kosovo, all'italiana Gcf anche il secondo lotto della ferrovia Fushe Kosova-Mitrovica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricostruzione a firma Gcf, in Kosovo, anche per la seconda tratta della Rail Route 10, l'arteria ferroviaria centrale che collega il Paese con la Serbia a Nord e, a Sud, con la Macedonia del Nord. Nei giorni scorsi Infrakos ha ufficialmente comunicato alla direzione del gruppo Rossi l'aggiudicazione del secondo lotto: un contratto del valore di 47,9 milioni di euro per la ricostruzione della sezione ferroviaria compresa tra Fushë Kosovë e Mitrovice. "È un appalto importante - commenta Edoardo Rossi, presidente della Generale Costruzioni Ferroviarie - che ha visto competere importanti aziende ferroviarie europee e non; è, soprattutto, un progetto che le autorità del Kosovo considerano vitale, una chiave di volta per lo sviluppo dell'intero Paese. Ne siamo consapevoli, ancor più dopo due anni di lavoro in Kosovo, e questo ci rende a maggior ragione orgogliosi e fieri di poter mettere le nostre competenze a servizio della crescita economica, sociale ed ambientale di questa regione". L'impegno di Gcf in Kosovo è iniziato nel febbraio 2019, con la firma del contratto da 78,6 milioni di euro relativo al Lotto 1 per la tratta Fushë Kosovë - Hani i Elezit verso il confine macedone: 67 chilometri di linea (il 45 per cento della sezione kosovara della Rail Route 10) sostanzialmente da ricostruire integralmente. Un progetto complesso – ad oggi realizzato per oltre il 50 per cento - che ha comportato, oltre ai lavori tipici dell'armamento ferroviario interventi ed opere civili per il rifacimento di sottopassi, gallerie, ponti stazioni. (Alt)