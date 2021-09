Serbia-Kosovo: rappresentante serbo Petkovic, nuovo incontro Vucic-Kurti dipende da esito dialogo a Bruxelles (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo ha aggiunto che la Serbia ha accettato tutti e tre i punti della proposta di negoziato dell'Ue, ma che Pristina non ha voluto accettarne nessuno. Vucic ha osservato a questo proposito di essere particolarmente preoccupato per il fatto che la delegazione di Pristina, guidata dal premier kosovaro Albin Kurti, non abbia accettato il secondo punto della proposta che dice "che entrambe le parti si astengono da azioni" che potrebbero destabilizzare la situazione sul campo. "Non siamo riusciti a metterci d'accordo su nulla. L'ultima volta che siamo stati a Bruxelles ho pensato che fosse impossibile avere un incontro peggiore, oggi mi sono convinto che è possibile", ha detto Vucic ai giornalisti, sottolineando che la Serbia ha pienamente concordato con tutto ciò che l'Ue ha proposto in tre punti: intensificare gli sforzi congiunti per identificare i resti delle persone scomparse; astenersi da azioni che potrebbero destabilizzare la situazione sul terreno; incontrarsi una volta al mese per incontri ad alto livello. Secondo il presidente serbo, la delegazione kosovara non ha voluto accettare quei punti. "L'essenza delle loro dichiarazioni è che la Serbia è colpevole di tre genocidi in Kosovo", ha detto Vucic, spiegando che Kurti ha parlato di presunti genocidi, il primo dei quali sarebbe stato commesso nel 1878 e l'ultimo nel 1999. "Per il secondo, non sono sicuro se si riferisse alle Guerre balcaniche (1912-13) o alla Seconda guerra mondiale", ha detto Vucic. (segue) (Seb)