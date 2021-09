Kosovo: leader Pdk Krasniqi, posticipare elezioni equivale a sospendere democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tentativo del governo kosovaro guidato da Movimento Vetevendosje di posticipare le elezioni locali del 17 ottobre "è un tentativo di sospendere la democrazia". E' quanto affermato dal leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Memli Krasniqi, il quale si è unito in questo modo agli altri partiti dell'opposizione nel condannare alcuni annunci in proposito da parte del governo di Pristina. "Cancellare le elezioni sarebbe uguale a sospendere la democrazia", ha dichiarato Krasniqi parlando all'emittente televisiva "Kanal 10". "Abbiamo già avuto un turno di elezioni durante la pandemia; credo che sia stato fatto un'eccellente lavoro da parte della commissione elettorale centrale e abbiamo visto che il giorno delle elezioni non ha portato ad un aumento del numero di infezioni", ha affermato il leader del Pdk. Anche la Lega democratica del Kosovo (Ldk) si oppone all'idea di posticipare le elezioni amministrative di ottobre in Kosovo. (segue) (Alt)