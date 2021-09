Kosovo: Covid, ministro Salute esclude allentamento restrizioni dal 13 settembre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo ha registrato nelle scorse settimane dati quotidiani costantemente oltre i 1.500 casi di Covid e i 30 decessi. Negli ultimi giorni si registra un calo nei nuovi contagi. Il primo ministro del Kosovo Kurti, insieme al ministro della Salute Vitia e al ministro dell'Amministrazione locale Elbert Krasniqi, ha tenuto nei giorni scorsiun incontro con sindaci del Kosovo per discutere dell'importanza e dell'impegno complessivo nell'affrontare la pandemia da Covid-19. "Il presidente del Consiglio ha affermato che le misure contro il virus Covid-19, recentemente adottate dal governo, sono necessarie, ma per essere sufficienti per raggiungere il nostro obiettivo, devono essere attuate con precisione", si legge in un comunicato del governo. "Le caratteristiche specifiche della variante Delta la rendono forte, pericolosa e imprevedibile", ha affermato Kurti che ha preso parte ad una riunione del Comitato per il coordinamento e la valutazione della situazione pandemica. Ai sindaci, il premier ha sottolineato che non si posso "commettere errori nell'attuazione delle misure" aggiungendo che l'adeguatezza delle misure necessarie non dipende solo dal governo. "È necessaria una stretta cooperazione tra il governo e i comuni, in particolare tra la polizia, gli ispettori municipali e gli ispettori dell'Agenzia alimentare e veterinaria", ha chiarito. (segue) (Alt)