Kosovo: Covid, ministro Salute esclude allentamento restrizioni dal 13 settembre (5)

- Lo stesso Kurti ha detto in precedenza di ritenere impossibile una lunga serrata nel Paese motivata dal coronavirus. Kurti ha convocato il Consiglio di sicurezza nazionale nei giorni scorsi, dopo che in Kosovo sono state osservate 36 morti a causa del Covid-19 in 24 ore. Il premier ha additato la mancanza di disciplina civica come uno dei fattori che hanno contribuito a questi numeri e al peggioramento della situazione epidemiologica. “Faremo multe a chiunque non rispetti le misure. Avremo più agenti a fare controlli e monitorare l’attuazione delle misure nei negozi e nei centri commerciali”, ha detto il capo del governo. Kurti ha comunque escluso che il Paese possa attraversare una lunga serrata a causa della situazione epidemiologica perché quella economica è seria. “Siamo a un punto critico. Coloro che sono vaccinati, se non stanno attenti, possono diventare superdiffusori del virus”, ha detto Kurti a proposito della possibilità che anche loro contribuiscano a diffondere la variante Delta. “Noi che siamo vaccinati dobbiamo essere ancor più responsabili che in passato”, ha continuato. (Alt)