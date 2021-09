Guinea-Conakry: Cedeao sospende il Paese dagli organismi regionali e chiede il rilascio di Condé

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) ha appena concluso la sua sessione straordinaria in videoconferenza sulla situazione in Guinea. Secondo quanto riporta il sito d'informazione "Mediaguinee", i leader regionali - sotto la presidenza del capo di Stato ghanese Nana Akufo-Addo - hanno condannato il colpo di stato dello scorso 5 settembre che ha portato al rovesciamento del presidente Alpha Condé e hanno deciso di sospendere la Guinea da tutti i suoi organismi fino a quando non sarà ripristinato l'ordine costituzionale, chiedendo inoltre il rispetto dell'integrità fisica e morale del presidente Alpha Condé e il suo rilascio immediato. La Cedeao ha quindi annunciato l'invio nelle prossime ore di una delegazione di alto livello a Conakry. Al momento non si hanno notizie di eventuali sanzioni. Fin dalle prime ore dopo il golpe la Cedeao aveva condannato l'azione dei militari e ha espresso “grande preoccupazione” per i recenti sviluppi a Conakry, invocando il rispetto della “integrità fisica del presidente Alpha Condé e il rilascio incondizionato suo e di tutte le personalità arrestate”, oltre al ripristino dell’ordine costituzionale “pena delle sanzioni”. A poche ore dall'inizio del vertice Cedeao, i golpisti - riuniti nel neocostituito Comitato nazionale per il raggruppamento e lo sviluppo (Cnrd) - avevano annunciato il rilascio di circa 80 detenuti, tra cui diversi oppositori del presidente Condé come Ismael Condé, membro dell'Unione delle forze democratiche guineane (Ufdg), e Mamady Onivogui, attivista per i diritti umani e la democrazia, entrambi detenuti da più di un anno. (segue) (Res)