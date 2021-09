Lavoro: Conte, su reddito cittadinanza M5s non arretrerà mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul reddito di cittadinanza il Movimento 5 Stelle non arretrerà mai. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti al gazebo allestito oggi in Piazza XXIV Maggio a Milano. “Non si tratta di arretrare, ma intervenire con politiche che lo migliorino: io sto viaggiando nei territori e incontrando persone che hanno beneficiato della misura, e tutti chiedono dignità sociale, di poter lavorare; dobbiamo partire da qui”, ha detto. A chi chiedeva un commento sulle critiche avanzate da esponenti del centrodestra, l’ex premier ha detto che “quando sento alcuni politici, forti di trattamenti economici di tutto rispetto, dire che le integrazioni di qualche centinaio di euro a persone che non hanno di che mangiare rappresentino un privilegio, mi viene da dire vergognatevi”. Il Movimento, ha continuato, “contrasterà ogni abuso nell’interesse generale, e siamo in prima fila per migliorare questa misura che va continuamente ricalibrata per agganciare al meglio le politiche attive”. (Rem)